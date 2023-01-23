『〜大阪の地ビール〜箕面ビール ペール・エール PALE ALE 330ml瓶 X 24本 （ケース販売）要冷蔵 [MINOH BEER クラフトビール]【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 22時 07分に出品され03月12日 22時 07分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在578件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
大阪生まれの地ビール「箕面（みのお）」ビール
すべてのビールが無ろ過・非熱処理
酵母をろ過せずにそのまま瓶詰めすることで、より豊かな味わいがお楽しみ頂けます
こちらは、気軽に楽しめるペールエール・タイプ
柑橘系のアロマホップを贅沢に使用
爽やかなアメリカンスタイル
香りと一緒に心地よい苦味をお楽しみいただけます
シャープな喉越し、とても飲みやすい淡色麦酒
品名：箕面ビール、ペールエール
製造：エイ．ジェイ．アイ．ビア（大阪府箕面市）
容量：330ml瓶 X 24本（ケース販売）要冷蔵
アルコール度数：5.5％
ジャンル：ビール
賞味期限：約3カ月
飲み頃温度：8 〜 12
お届けまで約1週間程度お時間を頂戴します
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落札価格8316円
578 入札履歴
終了
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