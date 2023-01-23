『本格芋焼酎 さつま木挽25度900ml瓶1ケース（12本）【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 22時 43分に出品され05月04日 22時 43分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在121件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 雲海酒造 さつまいも・米麹・25度・900ml

原料は厳選された鹿児島産の芋（黄金千貫）、北薩の名峰・紫尾山系が生み出す名水を仕込み水に、鹿児島・出水の本格芋焼酎蔵の熟練の蔵人達が丹精込めて仕込みました。芋本来の自然な甘みと、コクのある深い味わいが特徴の本格芋焼酎。

[焼酎][芋焼酎][900ml瓶][１個口単位][JAN: 4971495010293]