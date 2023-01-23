『一保堂茶舗 三角茶袋玉露6袋入【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 04時 20分に出品され04月04日 04時 20分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在734件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 画像出典元：「一保堂茶舗」より引用



【商品名】

一保堂茶舗 三角茶袋玉露6袋入



【ブランド】

一保堂茶舗



【商品説明】

・内容量:7g×6袋

・原材料:緑茶(国産)

・商品サイズ(高さx奥行x幅):22.3cm×3.8cm×13.0cm



【商品カテゴリ】

麦茶



【サイズ】

高さ : 4.80 cm

横幅 : 12.80 cm

奥行 : 22.20 cm

重量 : 50.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。