『一保堂茶舗 三角茶袋玉露6袋入【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 04時 20分に出品され04月04日 04時 20分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在734件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
画像出典元：「一保堂茶舗」より引用
【商品名】
一保堂茶舗 三角茶袋玉露6袋入
【ブランド】
一保堂茶舗
【商品説明】
・内容量:7g×6袋
・原材料:緑茶(国産)
・商品サイズ(高さx奥行x幅):22.3cm×3.8cm×13.0cm
【商品カテゴリ】
麦茶
【サイズ】
高さ : 4.80 cm
横幅 : 12.80 cm
奥行 : 22.20 cm
重量 : 50.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8316円
734 入札履歴
終了
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