『穂乃香 きんちゃ ポイント２倍 送料無料 １１，８８０円 ハーモニック ＨＮ３３７【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 00時 19分に出品され04月16日 00時 19分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在587件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ご予算に合わせて選べる15コース



様々なギフトシーンにお使いいただけます。



有名ブランドはもちろん、お子様向けからご年配の方向け商品まで、世代を問いません。



商品点数：約1，000点 ページ数：226ページ

（雑貨 830点、グルメ 130点、体験 40点）



＊カタログ改定の為、表紙・掲載商品等が変わる場合がございます。



【ハガキお名前に関して】

カタログギフトの中には、システム上どなたからいただかれたかわかるように、送り主様のお名前入りのハガキが入ります。

（例）

・婚礼関係 西山家・東山家、西山太郎・花子

・出産内祝 西山太郎・花子

・記念品・粗品・景品 ギフト西山、第三回ゴルフ大会

ご要望がない場合は御依頼主様のお名前が入ります。

上記のように、連名や会社名・イベント名等 御依頼主様と別のお名前を入れたい場合は、ハガキお名前にご記入下さい。

カテゴリ キッチン、日用品、文具

カタログギフト タグ 穂乃香

きんちゃ

ポイント２倍

送料無料

１１，８８０円

ハーモニック

ＨＮ３３７