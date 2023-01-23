『gym master ジムマスター 3レイヤーノーカラーJKT G233786【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 14時 54分に出品され03月24日 14時 54分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在390件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
機能素材スリーレイヤーのノーカラージャケット。
スリーレイヤーとは、表地と中間層(フィルムなど特殊素材)、 そして裏地の3層を圧着させてできている機能素材。 中間層に特殊フィルムを挟むことで、防水性を持たせつつ、 透湿性を確保し、洋服内が蒸れにくくなるという機能を両立した素材。 巻物やタートルネックやボトルネックなど 首元の見せ方にバリエーションが生まれている今、 首元を自由に演出できてしまうノーカラーは必須アイテム。 ジムマスターは、あえてアウトドア向けの素材を、 ノーカラージャケットというタウンユースアイテムに落としこみました。
[ブランド名]
gym master - ジムマスター
[商品名]
3レイヤーノーカラーJKT
[メーカー型番]
G233786
[カラー]
ブラック(05)、スレイトブルー(56)、クレイジー(90)
[サイズ]
Mサイズ
身幅：56cm 肩幅：47cm 着丈：65cm/70cm 袖丈：63cm
Lサイズ
身幅：59cm 肩幅：50cm 着丈：68cm/73cm 袖丈：64cm
XLサイズ
身幅：62cm 肩幅：53cm 着丈：70.5cm/76cm 袖丈：65cm
[素材]
ポリエステル：100％
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落札価格8316円
390 入札履歴
終了
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