gym master ジムマスター 3レイヤーノーカラーJKT G233786【2024年最新】

商品情報

機能素材スリーレイヤーのノーカラージャケット。

スリーレイヤーとは、表地と中間層(フィルムなど特殊素材)、 そして裏地の3層を圧着させてできている機能素材。 中間層に特殊フィルムを挟むことで、防水性を持たせつつ、 透湿性を確保し、洋服内が蒸れにくくなるという機能を両立した素材。 巻物やタートルネックやボトルネックなど 首元の見せ方にバリエーションが生まれている今、 首元を自由に演出できてしまうノーカラーは必須アイテム。 ジムマスターは、あえてアウトドア向けの素材を、 ノーカラージャケットというタウンユースアイテムに落としこみました。



[ブランド名]

gym master - ジムマスター



[商品名]

3レイヤーノーカラーJKT



[メーカー型番]

G233786



[カラー]

ブラック(05)、スレイトブルー(56)、クレイジー(90)





[サイズ]

Mサイズ

身幅：56cm 肩幅：47cm 着丈：65cm/70cm 袖丈：63cm



Lサイズ

身幅：59cm 肩幅：50cm 着丈：68cm/73cm 袖丈：64cm



XLサイズ

身幅：62cm 肩幅：53cm 着丈：70.5cm/76cm 袖丈：65cm



[素材]

ポリエステル：100％

