タイオン ダウンベスト メンズ レディース ダウン×ボア リバーシブル ダウンベスト TAION TAION-R002MB ブラック 黒 ホワイト【年末の贈り物】

商品情報

採寸

単位(cm)/胸囲/肩幅/着丈/裾周り/アームホール

XS(2S)/48/38/58.5/43.5/20

S/49.5/41/62/43.5/21

M/52.5/42/64/46.5/21.5

L/56.5/44/65.5/48/22

XL(2L)/59/44/67.5/52/24

※上記サイズは、実際に同一の商品を採寸した結果です。

ブランド：TAION タイオン

アイテム：ダウンベスト

スタイルNo：TAION-R002MB

商品名：ダウン×ボア リバーシブル ダウンベスト

性別：メンズ レディース

原産国：China 他

素材：表地：ポリエステル100％ 裏地：ポリエステル100％

中綿：ダウン90％ フェザー10％ 別布：綿60％ ナイロン40％

メインモデル着用サイズ：175cm、Lサイズ、ブラック×ブラックを着用

ご購入前に商品特性を必ずご確認ください。

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