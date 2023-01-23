『タイオン ダウンベスト メンズ レディース ダウン×ボア リバーシブル ダウンベスト TAION TAION-R002MB ブラック 黒 ホワイト【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 18時 25分に出品され03月21日 18時 25分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在295件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
採寸
単位(cm)/胸囲/肩幅/着丈/裾周り/アームホール
XS(2S)/48/38/58.5/43.5/20
S/49.5/41/62/43.5/21
M/52.5/42/64/46.5/21.5
L/56.5/44/65.5/48/22
XL(2L)/59/44/67.5/52/24
※上記サイズは、実際に同一の商品を採寸した結果です。
ブランド：TAION タイオン
アイテム：ダウンベスト
スタイルNo：TAION-R002MB
商品名：ダウン×ボア リバーシブル ダウンベスト
性別：メンズ レディース
原産国：China 他
素材：表地：ポリエステル100％ 裏地：ポリエステル100％
中綿：ダウン90％ フェザー10％ 別布：綿60％ ナイロン40％
メインモデル着用サイズ：175cm、Lサイズ、ブラック×ブラックを着用
ご購入前に商品特性を必ずご確認ください。
※スマートフォンでご覧の方は下の「商品説明をもっと見る」ボタンを押してご覧いただきますようお願いします。
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落札価格8316円
295 入札履歴
終了
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