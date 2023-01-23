『スニーカー CONVERSE ALL STAR (R) DAISY FLOWER HI / コンバース オールスター (R) デイジー フラワー HI【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 15時 53分に出品され03月29日 15時 53分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在392件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 『セール実施中』

ZOZO問い合わせ番号:71350254

ショップ:atmos，アトモス

ブランド:CONVERSE，コンバース，atmos，アトモス

商品名:CONVERSE ALL STAR (R) DAISY FLOWER HI / コンバース オールスター (R) デイジー フラワー HI

カテゴリ:シューズ>スニーカー

ブランド品番:31308070

素材:キャンバス

原産国:インドネシア

カラー:グリーン

サイズ:22.5cm，23.0cm，23.5cm，24.0cm，24.5cm，25.0cm，25.5cm，26.0cm，26.5cm，27.0cm，27.5cm，28.0cm，29.0cm，30.0cm

企画ID:1647611，1575542

カテゴリ ファッション

メンズファッション

シューズ タグ スニーカー

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