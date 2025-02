スニーカー CONVERSE ALL STAR (R) DAISY FLOWER HI / コンバース オールスター (R) デイジー フラワー HI【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

『セール実施中』

ZOZO問い合わせ番号:71350254

ショップ:atmos,アトモス

ブランド:CONVERSE,コンバース,atmos,アトモス

商品名:CONVERSE ALL STAR (R) DAISY FLOWER HI / コンバース オールスター (R) デイジー フラワー HI

カテゴリ:シューズ>スニーカー

ブランド品番:31308070

素材:キャンバス

原産国:インドネシア

カラー:グリーン

サイズ:22.5cm,23.0cm,23.5cm,24.0cm,24.5cm,25.0cm,25.5cm,26.0cm,26.5cm,27.0cm,27.5cm,28.0cm,29.0cm,30.0cm

企画ID:1647611,1575542