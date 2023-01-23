『リュック [カンペール] Cucho リュック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 04時 20分に出品され03月28日 04時 20分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在702件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
『セール実施中』
ZOZO問い合わせ番号:68435047
ショップ:CAMPER，カンペール
ブランド:CAMPER，カンペール
商品名:[カンペール] Cucho リュック
カテゴリ:バッグ>バックパック/リュック
ブランド品番:526933428
素材:表地： リサイクルナイロン、ポリカPU ， 裏地： リサイクルポリエステル
原産国:中国
カラー:モカ
サイズ:FREE
企画ID:1628976，1619497，1581323
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落札価格8316円
702 入札履歴
終了
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