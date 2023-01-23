『最大42%★10/29限定 カリマー ショルダーバッグ karrimor M shoulder 2WAYショルダー バッグ 斜めがけ トートバッグ 大きめ A4 メンズ レディース 501078【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 19時 16分に出品され03月10日 19時 16分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在290件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
シンプルかつ端正なデザインで、男女問わず活躍するショルダーバッグ。耐久性に優れたCORDURA ECOファブリックを使用し、さらに耐摩耗性に優れたsilvaguard+コーティングが施されています。ハンドルも付いた2WAY仕様で、シーンによって手持ちバッグとしてもお使いいただけます。
表地 ｜420D CORDURA ECO HD OX（Nylon 100%）
サイズ｜本体：約 W430（上部）/310（下部）×H275×D160（mm）
収納口：約 340（mm）
ハンドル：高さ 約 70（mm）
ショルダーストラップ：長さ 約 520〜1160（mm）×幅 約 37（mm）
重量 ｜約 380グラム
※サイズは当店計測サイズとなります。商品により、若干の個体差が生じます。
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落札価格8316円
290 入札履歴
終了
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