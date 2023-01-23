『CHUMS チャムス オーバーサイズドミニチャムスロゴプルオーバーパーカー CH00-1359 パーカー プルオーバー 裏起毛 綿 メンズ アウトドア【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 21時 18分に出品され03月04日 21時 18分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在200件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Brand Name
CHUMS
チャムス
Item Name
Oversized Mini CHUMS Logo Pullover Parka
オーバーサイズドミニチャムスロゴプルオーバーパーカー
[Lot/CH00-1359]
Material
Cotton100%
【中国製】
Word
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Situation
[お祝い・プレゼントにも]
プレゼント ギフト 父の日 母の日 クリスマス 記念日 バレンタイン ホワイトデー 誕生日 バースデー 入学 卒業 就職 退職 祝 祝い 御祝い 歓迎会 送別会
備考
【5，000円（税込）以上ご購入で送料無料】※北海道・沖縄除く
【あすつく対応商品】【あすつく】※取寄除く
【ラッピング無料】【ギフト対応】
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落札価格8316円
200 入札履歴
終了
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