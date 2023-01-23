『ダウン ダウンジャケット TAION PIPINGHOOD DOWN CARDIGAN【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 21時 31分に出品され03月10日 21時 31分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在271件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ZOZO問い合わせ番号:78948998

ショップ:URBAN RESEARCH，アーバンリサーチ

ブランド:TAION，タイオン，URBAN RESEARCH，アーバンリサーチ

商品名:TAION PIPINGHOOD DOWN CARDIGAN

カテゴリ:ジャケット/アウター>ダウンジャケット/コート

ブランド品番:TAION-106CIUM37

素材:表生地 : ポリエステル100% 中わた : ダウン95% フェザー5% 裏生地 : ポリエステル100% パイピング : 綿100%

原産国:中国

カラー:ブラック，ブラウン，カーキ

サイズ:MEDIUM，LARGE，X-LARGE

企画ID:1648599，1647739

カテゴリ ファッション

メンズファッション

コート、アウター タグ ダウン

ダウンジャケット

TAION PIPINGHOOD

DOWN

CARDIGAN