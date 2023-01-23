『Tieasy Authentic Classic ティージーオーセンティッククラシック HDCSボートネックバスクシャツ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 06時 55分に出品され03月14日 06時 55分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在671件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
群馬県桐生市にて、大正時代からの旧式の織り機を使用。
熟練の職人様にセッティングを出して頂きました。
一般のTシャツを編み立てる約3分の1のゆっくりとした速度で高密度に編み立てます。
生地にストレスを与えることなく一般のTシャツの3倍の高密度で10番タンの糸を使用しゆっくり編み立てていきます。
襟周りは程良いボートネック、裾部分は小さなスリットが入ります。
素肌で合わせるのは勿論、シンプルな作りはインナーにシャツを合わせても映えます。
ブランド名：Tieasy Authentic Classic
商品名：HDCSボートネックバスクシャツ
商品型番：te001
カラー：ブラック，ナチュラル，モカ，マスタード，80Sグリーン
サイズ：4(M)，5(L)，6(XL)
素材：コットン 100%
重量：ー
生産国：ー
ティージーオーセンティッククラシック HDCSボートネックバスクシャツ Tieasy Authentic Classic HDCS BOATNECK BASQUE SHIRT te001 長袖 ロンT ロングスリーブ クルーネック アウトドア キャンプ
ザ ノースフェイス ロンT Tシャツ 長袖 THE NORTH FACE メンズ フィールド ポケット (Field Pocket L/S Tee 2023秋冬 カットソー NT62330 国内正規)
¥ 8316
【最大P10%！10/30迄】TAION タイオン ダウン パンツ メンズ / TAION-1301MTP BLACK
¥ 8316
ダイワ(DAIWA) レインマックス レインスーツ オーシャンブルー 130 DR-3621
¥ 8316
Haglofs(ホグロフス) 606712 ウール ブレインド ハイキング ティー メンズ メリノウール混紡Tシャツ ハイキング アウトドア デイリー 【お取り寄せ商品】
¥ 8316
Haglofs(ホグロフス) 606712 ウール ブレインド ハイキング ティー メンズ メリノウール混紡Tシャツ ハイキング アウトドア デイリー 【お取り寄せ商品】
¥ 8316
ノースフェイス パンツ THE NORTH FACE Mountain Color Pant NB82210 マウンテンカラーパンツ
¥ 8316
チャムス メンズ アウトドアベスト フレイムリターダントベストライト CH04-1297 N006 : ダークブルー CHUMS
¥ 8316
ノースフェイス パンツ THE NORTH FACE Mountain Color Pant NBW82210 マウンテンカラーパンツ レディース
¥ 8316
ザ・ノース・フェイス スウェットパーカー レディース リアビューフルジップフーディ Rearview Full Zip Hoodie NTW12340 Z THE NORTH FACE ノースフェイス
¥ 8313
ドイター キッズバックパック ジュニア ディープシー×ダストブルー D3610523-1366 2023年モデル
¥ 8313
ドイター キッズバックパック ジュニア チェストナッツ×マンダリン D3610523-9907 2023年モデル
¥ 8313
ドイター キッズバックパック ジュニア インク×レイク D3610523-1371 2023年モデル
¥ 8313
KiU × gsc 総柄 STANDARD RAIN PONCHO ドット Free
¥ 8313
水産マリンレリー 花紺 上着パーカー 漁師専用レインスーツ (3L)
¥ 8313
トオケミ(TOHKEMI) レインウェア AMAYADORI-Air シルバー シルバー M #4611-Air
¥ 8312
(エムシーエスピー) MC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ 3L ブラック
¥ 8310
パンツ スノーピーク 22秋冬 Flexible Insulated Pants メンズ L Forestgreen
¥ 8309
コヤナギ レインウェア レッド
¥ 8308
落札価格8316円
671 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！