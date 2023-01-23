『Tieasy Authentic Classic ティージーオーセンティッククラシック HDCSボートネックバスクシャツ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 06時 55分に出品され03月14日 06時 55分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在671件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 群馬県桐生市にて、大正時代からの旧式の織り機を使用。

熟練の職人様にセッティングを出して頂きました。

一般のTシャツを編み立てる約3分の1のゆっくりとした速度で高密度に編み立てます。

生地にストレスを与えることなく一般のTシャツの3倍の高密度で10番タンの糸を使用しゆっくり編み立てていきます。

襟周りは程良いボートネック、裾部分は小さなスリットが入ります。

素肌で合わせるのは勿論、シンプルな作りはインナーにシャツを合わせても映えます。



ブランド名：Tieasy Authentic Classic

商品名：HDCSボートネックバスクシャツ

商品型番：te001

カラー：ブラック，ナチュラル，モカ，マスタード，80Sグリーン

サイズ：4(M)，5(L)，6(XL)

素材：コットン 100%

重量：ー

生産国：ー



ティージーオーセンティッククラシック HDCSボートネックバスクシャツ Tieasy Authentic Classic HDCS BOATNECK BASQUE SHIRT te001 長袖 ロンT ロングスリーブ クルーネック アウトドア キャンプ