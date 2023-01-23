『チャムス 40イヤーズプルオーバーパーカー CH00-1410 アウトドア ウェア キャンプ用品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 22時 03分に出品され03月16日 22時 03分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在742件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
CHUMS 40 YEARS！
ブランド設立当初のオールドブービーロゴを復刻、クラシックな雰囲気漂うプルオーバーパーカー
シリーズ特性
ブランド設立40周年を祝したリミテッドシリーズ「CHUMS 40 YEARS！」では、おなじみの人気アイテムを本シリーズ用にデザインされた、リテイナーを装着したブービーバードの限定グラフィックでカスタム。他ラインアップとは一線を画する、今シーズンだけの限定アイテム群をお見逃しなく。
仕様
【カラー】ヘザー/グレー、ネイビー
【サイズ】M、L
M：着丈64、肩幅48、身幅54、裄丈86、袖丈62 cm
L：着丈66、肩幅50、身幅56、裄丈88.5、袖丈63 cm
※平置きでの採寸サイズとなります。
※サイズは日本規格サイズです。製造上サイズ表より2〜3cm程度前後することがございますのでご了承ください。
【素材】コットン100%
【生産国】中国
[ チャムス アウトドア ウェア トップス アパレル ]
チャムス メンズ アウトドアベスト フレイムリターダントベストライト CH04-1297 N006 : ダークブルー CHUMS
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落札価格8316円
742 入札履歴
終了
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