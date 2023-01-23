チャムス 40イヤーズプルオーバーパーカー CH00-1410 アウトドア ウェア キャンプ用品【2025年の人気アイテム】

商品情報

CHUMS 40 YEARS！

ブランド設立当初のオールドブービーロゴを復刻、クラシックな雰囲気漂うプルオーバーパーカー



シリーズ特性

ブランド設立40周年を祝したリミテッドシリーズ「CHUMS 40 YEARS！」では、おなじみの人気アイテムを本シリーズ用にデザインされた、リテイナーを装着したブービーバードの限定グラフィックでカスタム。他ラインアップとは一線を画する、今シーズンだけの限定アイテム群をお見逃しなく。



仕様

【カラー】ヘザー/グレー、ネイビー

【サイズ】M、L

M：着丈64、肩幅48、身幅54、裄丈86、袖丈62 cm

L：着丈66、肩幅50、身幅56、裄丈88.5、袖丈63 cm

※平置きでの採寸サイズとなります。

※サイズは日本規格サイズです。製造上サイズ表より2〜3cm程度前後することがございますのでご了承ください。

【素材】コットン100%

【生産国】中国



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