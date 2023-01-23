『GRAMAS グラマス iPhone13 Pro Max ケース レザー調 背面 German Shrunken-calf Genuine【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 20時 45分に出品され04月23日 20時 45分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在820件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GRAMAS グラマス iPhone13 Pro Max ケース レザー調 背面 German Shrunken-calf Genuine
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.60 cm
横幅 : 13.90 cm
奥行 : 24.20 cm
重量 : 210.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8316円
820 入札履歴
終了
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