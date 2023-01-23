『GRAMAS グラマス iPhone13 Pro Max ケース レザー調 背面 German Shrunken-calf Genuine【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 20時 45分に出品され04月23日 20時 45分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在820件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GRAMAS グラマス iPhone13 Pro Max ケース レザー調 背面 German Shrunken-calf Genuine



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.60 cm

横幅 : 13.90 cm

奥行 : 24.20 cm

重量 : 210.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。