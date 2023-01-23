『HEAD(ヘッド) プロエックス バックパック PRO X BACKPACK 30L BK 260123【お歳暮】』はヤフオクでから04月05日 16時 04分に出品され04月05日 16時 04分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在299件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 リサイクルのペットボトル製で環境に配慮したPRO X BACKPACK 30L BK TENNIS BAGは、コートや街への外出にぴったりです。



カラー:black

ボリューム:30L

各辺寸法（ディメンション）:34 x 46 x 24

外側の素材(OUTSIDE):60% PU / 40% r-PET

内側の素材 (INSIDE):100% r-PET



・ラケットが2本まで入るパッド入りコンパートメント

・内側に追加のパッド入りコンパートメントを備えたメインコンパートメント

・さまざまなポケットと、前面の大きなジッパーポケット

・内蔵シューズコンパートメント

・調節可能なボトル用ポケット



リサイクルペットボトル製

出し入れが簡単なメインコンパートメント

シューズ用コンパートメント

ラケット1本のスペース