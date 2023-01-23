『HEAD(ヘッド) プロエックス バックパック PRO X BACKPACK 30L BK 260123【お歳暮】』はヤフオクでから04月05日 16時 04分に出品され04月05日 16時 04分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在299件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
リサイクルのペットボトル製で環境に配慮したPRO X BACKPACK 30L BK TENNIS BAGは、コートや街への外出にぴったりです。
カラー:black
ボリューム:30L
各辺寸法（ディメンション）:34 x 46 x 24
外側の素材(OUTSIDE):60% PU / 40% r-PET
内側の素材 (INSIDE):100% r-PET
・ラケットが2本まで入るパッド入りコンパートメント
・内側に追加のパッド入りコンパートメントを備えたメインコンパートメント
・さまざまなポケットと、前面の大きなジッパーポケット
・内蔵シューズコンパートメント
・調節可能なボトル用ポケット
リサイクルペットボトル製
出し入れが簡単なメインコンパートメント
シューズ用コンパートメント
ラケット1本のスペース
【在庫処分】ミズノ Ｆ ＴＯＵＲ ２８５ オレンジ Mizuno 63JTH772 54
¥ 8631
【在庫処分】ミズノ Ｆ ＴＯＵＲ ２８５ オレンジ Mizuno 63JTH772 54
¥ 8631
ウィルソン(Wilson)プロスタッフ26 V14 / WR126310S / 国内正規品
¥ 8624
「ガット張り上げ済み」バボラ Babolat テニスジュニアラケット ピュアアエロ ジュニア 25 PURE AERO JR 25 140488
¥ 8624
バボラ（BABOLAT）（キッズ）硬式用テニスラケット ピュア アエロ ジュニア 25 140488 25インチ
¥ 8624
「ガット張り上げ済み」バボラ Babolat テニスジュニアラケット ピュアアエロ ジュニア 26 PURE AERO JR 26 140466
¥ 8624
SRIXON(スリクソン) ガット張り上げ済 硬式テニス ラケット アドフォース ブルー SR21506
¥ 8621
HEAD-Graphene Touch Radical PWR テニス用ハトメ (726424598694)
¥ 8610
バボラ Babolat 硬式テニスラケット 張り上げ済み ジュニア ピュアドライブ ジュニア 26 ガールズ 140424J
¥ 8604
Prince(プリンス) ガット張り上げ済 硬式テニス ラケット パワーライン レディ100 7TJ034 1
¥ 8602
バボラ (Babolat) BACKPACK PURE DRIVE (バックパック ピュアドライブ) テニス用 ブルー 32×77×20cm
¥ 8600
HEAD Geo Speed 大人用 テニスラケット - ガット張り済み ヘッドライト バランス 27.5インチ ラケット - 4 3/8インチ グリ
¥ 8596
パシフィック（PACIFIC） 硬式テニス ラケット X-COMP PC-2901 BLK 国内正規品 （ブラック/Ｆ/Mens、Lady
¥ 8590
硬式テニスラケット 2本セット テニスボール4個入 初心者向 HB-19 (カラー/ブルー&ピンク)
¥ 8589
ヨネックス YONEX ソフトテニスラケット NEXIGA 80S ネクシーガ80S マットブラック NXG80S-798 フレームのみ 『即日出荷』
¥ 8589
Prince(プリンス) [ガット張り上げ済] 硬式テニス ラケット ハイブリッド ライト105 7TJ031 1
¥ 8588
Prince(プリンス) ガット張り上げ済 硬式テニス ラケット パワーライン レディ100 7TJ034 1
¥ 8583
Tangaroa ピックルボールパドル - USAPA承認セット グラスファイバーハニカムピクルスボールパドル 2個 ピクルスボール4個 キャリングケースバッグ1個 - ポータ
¥ 8575
落札価格8316円
299 入札履歴
終了
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