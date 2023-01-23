『フットジョイ ゴルフウェア メンズ 裏起毛 撥水 ストレッチ ロングパンツ FJ-F23-P02 2023年秋冬モデル M-XL【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 04時 54分に出品され03月05日 04時 54分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在467件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 撥水性とストレッチ性に優れ、裏起毛による保温性も持たせた秋冬向けパンツ《商品機能》【保温】 保温効果で温かく快適な着心地。【撥水】 水をはじく効果があり小雨時でも快適にプレーできます。【ストレッチ】 伸縮性にすぐれたストレッチ生地を採用。ゴルフスウィングのあらゆる動きを妨げることなく快適にプレー出来ます。《素材》本体：レーヨン76％、ナイロン21％、ポリウレタン3％ベルト裏：ポリエステル 100％ポケット袋布：ポリエステル100％《サイズ目安(cm)》[M]ウエスト78-82、ヒップ96[L]ウエスト82-86、ヒップ100[XL]ウエスト86-90、ヒップ104[2XL]ウエスト90-94、ヒップ108フットジョイ FJ FOOTJOY ゴルフ オススメ おすすめ 男性 アパレル ゴルフ用品 ウエア 洋服 メンズウェア ボトムス パンツ ロングパンツ 長ズボン 裏起毛 撥水性 シンプル ベーシック 無地 保温 防寒 暖かい ストレッチ 伸縮性 動きやすい ネイビー 紺 81147 ブラック 黒 81149