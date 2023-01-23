『【40％OFFセール】ポロシャツ メンズ ラコステ LACOSTE 日本正規品 ゴルフウェア ph5526-99【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 22時 12分に出品され03月11日 22時 12分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在983件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
T-on ティーオン メンズ商品詳細 ゴルフウェア
ラコステ LACOSTE 日本正規品 メンズ
ポロシャツ 半袖 オーガニックコットン混紡 高通気 リサイクル素材 クロックワッペン 3Dグラフィックプリント
表記サイズ
M(4) L(5)
実寸サイズ
M(4) 身幅52cm 肩幅45cm 後ろ着丈70cm
L(5) 身幅57cm 肩幅47cm 後ろ着丈71cm
素材
本体 綿63％ ポリエステル31％ ポリウレタン6％
機能
ストレッチ 伸縮性 吸水 速乾 ORGANIC COTTON RECYCLED POLYESTER SHAPE A MORE ELEGANT WORLD FOR PLANET
カラー
グリーン(3A4) グレー(KZW) ネイビー(KXE)
3Dグラフィックプリントポロシャツ
ベーシックなポロシャツを機能素材と3Dグラフィックでモダナイズ
・オーガニックコットンリサイクルポリエステルをブレンドしたストレッチ鹿の子素材
・3Dのブランドネームロゴでトレンドストリートエッセンスをプラス
・通気性に優れるイージーケアのストレッチ素材による快適な着用感
フィット感：Regular Fit
ポロシャツ 半袖 オーガニックコットン混紡 高通気 リサイクル素材 クロックワッペン 3Dグラフィックプリント
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落札価格8316円
983 入札履歴
終了
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