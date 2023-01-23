『地ビール 御歳暮 クラフトビール 飲み比べ セット ギフト プレゼント 吟籠麦酒2種類から選べる24本セット ノベルティ 家飲み応援 ご褒美【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 17時 26分に出品され03月21日 17時 26分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在987件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 吟籠WHITE、吟籠IPAをそれぞれ好きな本数でご購入いただける合計24本のセットです。



吟籠WHITEを14本、吟籠IPAを10本など、お好きな組み合わせが可能な飲み比べセットです。



ご注文方法は、吟籠WHITEの本数のみをお選びください。

合計24本となるようIPAをお詰めいたします。



のし対応も可能ですので、贈り物にもおすすめです。

※包装紙でのラッピングは出来ません。



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