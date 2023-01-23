『キャティーマン Nｅｋｏリビングキャティ?ポール ステップ小【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月14日 00時 05分に出品され04月14日 00時 05分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在769件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャティーマン Nｅｋｏリビングキャティ?ポール ステップ小
【商品説明】
・原産国:中華人民共和国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :30×30×15cm
・本体重量:0.6kg
【サイズ】
高さ : 18.60 cm
横幅 : 28.00 cm
奥行 : 31.80 cm
重量 : 1.06 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8316円
769 入札履歴
終了
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