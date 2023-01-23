『キャティーマン Nｅｋｏリビングキャティ?ポール ステップ小【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月14日 00時 05分に出品され04月14日 00時 05分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在769件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キャティーマン Nｅｋｏリビングキャティ?ポール ステップ小



【商品説明】

・原産国:中華人民共和国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :30×30×15cm

・本体重量:0.6kg



【サイズ】

高さ : 18.60 cm

横幅 : 28.00 cm

奥行 : 31.80 cm

重量 : 1.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。