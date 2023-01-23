『遠赤外線 ねこの夢こたつ 犬用冷暖房器具 ドギーマンハヤシ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 10時 06分に出品され03月27日 10時 06分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 こたつ内空間温度約３１／洗えるふとん・マット、本体は水拭きＯＫ／愛情仕様（皮膚に直接触れないヒーター保護網・明るくないので目にやさしい・引っかかり防止Ｌ型プラグ・噛みつき防止金属製ラセン管・抜き忘れ防止確認ランプ・長〜くて便利電源コード約１．８ｍ・サーモスタットで自動温度コントロール）／犬にもおすすめ／電気代１日（８時間で）約３．９円／消費電力１８Ｗ



仕様・注意事項

内容量：1個

サイズ：幅400×奥行140×高さ460mm、2.35kg

原産国名：中華人民共和国