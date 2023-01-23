『BAGWORKS バッグワークス POSTMAN2 ポストマン2 ミニ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 17時 25分に出品され03月22日 17時 25分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在376件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ポストマン2は、フランスの郵便配達（LA POSTE ラポステ）で使われる昔のバッグをモチーフにしてデザインしました。
岡山県産の丈夫で風合いのある10号パラフィン帆布をバイオウオッシュ加工しています。
イタリア産の本革の2本ベルトが特徴です。
バッグの口はオープン仕様なので出し入れし易く、内部には2重ポケットと片側縫い付けの底板が入っているので、重いものを入れても大丈夫です。
サイズ：幅250×マチ90×高さ185mm
仕様：10号パラフィン帆布(バイオウオッシュ加工)、本革
約290g
日本製
送料：全国送料無料
ラッピング：ラッピング対応はお受けできません。
備考：弊社他店舗との共通在庫のためご注文のタイミングにより取り寄せとなる場合があります。
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落札価格8316円
376 入札履歴
終了
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