『ケルティ 70TH アニバーサリー ワイド デイパック リュック バックパック 国内正規品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 22時 07分に出品され03月12日 22時 07分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在435件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量：約22L
サイズ：約41×32×22cm
素材：CORDURA 500D Nylon
※注意事項生産時期、サイズ、メーカー都合により、写真と仕様が異なる場合がございます。
サイズは参考値になります、計測方法等によって表記と異なる場合がございます。
モニターの発色具合によって実際と色合いが異なる場合がございます。
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落札価格8316円
435 入札履歴
終了
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