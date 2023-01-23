『TAKEO KIKUCHI / タケオキクチ ブラシ パターン ミラクルウェーブ シャツ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 23時 28分に出品され03月23日 23時 28分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在141件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 この商品はセール価格です

19，800円 → 11，880円(40%off)



【カテゴリ】メンズ > トップス > Tシャツ

【カラー】キャメル(141)/ブルー(192)

【サイズ】02(M)/03(L)/04(LL)

【実寸(cm)】製品寸法:02(M):着丈73cm B118cm 袖丈21cm 肩幅49cm03(L):着丈75cm B121cm 袖丈22cm 肩幅50cm04(LL):着丈77cm B125cm 袖丈23cm 肩幅52cm備考:

【素材】コットン100％

【製造国】-

【基本情報】20230107086972，タケオキクチ

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ TAKEO

KIKUCHI

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タケオキクチ

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ミラクルウェーブ

シャツ