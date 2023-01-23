『PAUL & JOE ACCESSOIRES (ポール＆ジョーアクセソワ) 折りたたみボストンバッグ PJA-B841-IVO ヌネット ね【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 14時 01分に出品され03月11日 14時 01分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在747件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PAUL & JOE ACCESSOIRES (ポール＆ジョーアクセソワ) 折りたたみボストンバッグ PJA-B841-IVO ヌネット ね
【商品説明】
・カラー：ブラック アイボリー
・サイズ：約W44×H30×D19cm 折りたたみ時：約W24×H19cm 対応サイズ：33L 重量：約235g 持ち手長さ：約54cm ショルダー長さ：約76～136ｃｍ(取り外し可)
・仕様：ファスナー式開閉 内側：ファスナーポケット×1 前面：ファスナーポケット×1 背面：キャリーセットアップ
・付属：ショルダーストラップ
・素材：本体：ポリエステル
【サイズ】
高さ : 5.30 cm
横幅 : 24.20 cm
奥行 : 26.80 cm
重量 : 290.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8316円
747 入札履歴
終了
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