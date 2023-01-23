『Wireless Sleep Earbuds Omidyi Noise Blocking Headphones in Ear for Sleeping【2024年最新】 』はヤフオクでから04月17日 19時 02分に出品され04月17日 19時 02分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在921件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Wireless Sleep Earbuds Omidyi Noise Blocking Headphones in Ear for Sleeping Lightweight and Comfortable Bluetooth Earbuds Designed to Help You Fall Asleep Better Black 2022 Version
|ブランド名
|YaizK
|商品コメント
| DO YOU ALSO HAVE TROUBLE WITH INSOMNIA AND TOSSING AND TURNING Omidyi Sleep Earbuds are designed ergonomically and fit pretty snug ear Forms the perfect acoustic seal and blocking effectively the outside noise up to 24dB. Sleep Technology Clinically Proven to Help You Fall Asleep Faster and sleep Better with Relaxing and Soothing.
DO YOU ALSO HAVE TROUBLE WITH EARBUDS THAT ARE UNCOMFORTABLE TO WEAR Omidyi L29 sleep earbuds paired with soft silicone eartips and earbud caps and the true wireless earbuds design give you a comfortable wearing experience throughout the night. Even if you sleep on your side you will not feel some pressure applied to the inside of your ear. These also come with 3 different sized silicone covers to help with different sized ears.
DO YOU ALSO HAVE THE TROUBLE OF BULKY EARBUDS AND SHORT BATTERY LIFE These inear sleep headphones are super tiny and lightweight at only 0.095oz 2.7g per earbud Small up to 0.197 inch it’s compact enough for carrying it around in a pocket. And the playtime lasts up to 4.5 hours for a single charged the pocketsized charging case provides an additional 27 hours of play it will be great for travel as well.
DO YOU NEED HEADPHONES WITHOUT DOWNLOADING A PROPRIETARY APP Unlike other sleep earphones Omidyi L29 sleep earbuds can be used as daily work and life. You can play the local music in all your bluetoothready devices Play your favorite music on the way home from get off work or before bed to relieve the fatigue of the day.
ARE YOU STILL WORRIED ABOUT AFTERSALES SERVICES Omidyi industryleading 1 year worry free warranty 24 hours email online service friendly & outstanding lifetime technical support. If you have any questions please feel free to tell us we will try our best to solve it for you.
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0735209283656
商品コード
YS0000045637518123
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落札価格8316円
921 入札履歴
終了
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