『LIGHTAILING Light Set for (Creator Expert Winter Village Station) Building【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 10時 07分に出品され04月30日 10時 07分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在831件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 LIGHTAILING Light Set for (Creator Expert Winter Village Station) Building Blocks Model - Led Light kit Compatible with leg0 10259(NOT Included The Model) ブランド名 商品コメント LIGHTAILING 税関で開封される可能性がございます 商品カテゴリ JOYFUL Lab 輸入雑貨 テレビ、オーディオ、カメラ オーディオ機器 オーディオアンプ プリメインアンプ

商品コード YS0000021732399828