『パナソニック ステレオヘッドホン RP-HTX70-K【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 23時 24分に出品され03月20日 23時 24分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在471件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
パナソニック ステレオヘッドホン RP-HTX70-K
【商品説明】
・アコースティック・ベース・コントロール採用
・コードの長さ約1.2m
・ファッションに馴染むワントーンデザイン
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・新イヤーパッドと新形状ピアノ線材で心地よい装着感
・歪みの少ない豊かな低音を実現
・躍動感を感じる高音質サウンド
【サイズ】
高さ : 9.40 cm
横幅 : 20.50 cm
奥行 : 26.00 cm
重量 : 440.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8316円
471 入札履歴
終了
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