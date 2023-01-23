『おむつバッグ トートバッグ 断熱ポケット付き 防水 ベビーおむつバッグ 男の子と女の子用 多機能 大型 旅行用おむつトート， ドリームフォレスト， H【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 03時 37分に出品され04月19日 03時 37分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在781件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 おむつバッグ トートバッグ 断熱ポケット付き 防水 ベビーおむつバッグ 男の子と女の子用 多機能 大型 旅行用おむつトート， ドリームフォレスト， H11 X L14.2 X W5.9 ブランド名 PHEBEN 商品コメント p 耐久性と耐水性 - 大きなおむつバッグトートは、丈夫で防水性のある丈夫なポリエステル製です。 お手入れ簡単、撥水加工で濡れても中身を安全に保ちます。 /p br p 実用的で機能的 - おむつバッグ整理ポーチは大容量で、アイテムを整理できる科学的な仕切りがあります。 生児の必需品用の複数のポケットには、平行ジッパー開閉式のワイドオープンメインコンパートメント、フロント親ポケット、バックジッパーポケットが含まれます。 断熱ポーチ1つ。ボトルや衣類、おむつやワイプを入れるのに便利なポケットが1つ。 ティッシュやボトルを入れられる2つのサイドポケット。 /p br p ドライ&ウェットの分離 - このおむつバッグハンドバッグは、バッグの底部にドライでウェットな分離デザインが施されており、赤ちゃんの乾いた衣類と濡れた衣類を分類するのに便利で、非常に衛生的です。 /p br p ファッション & マルチキャリーウェイ - 赤ちゃんのおむつバッグは、多くの種類のプリントパターンでデザインされ、非常にファッショナブルで、好きなものを選択する多くの選択肢があり、オムツトートバッグとして持ち運ぶことができ、片肩のクロスボディメッセンジャーとして持ち運ぶことができます。 /p br p 無料ギフト - ショルダーおむつバッグを購入すると、取り外しと調節可能なショルダーストラップとベビーカーフック1組を含む追加ギフトが手に入ります。 /p 税関にて開封される可能性がございます 商品カテゴリ Pink Carat バッグ・ポーチ ベビー、キッズ、マタニティ マタニティ、産後用品 マザーズバッグ

商品コード YS0000037038071968