hand2mind マグネットサイエンスキット 8-12 子供用サイエンスキット 事実充填ガイド付き マグネットフロートとコンパスの組み立て STEM【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品コメント

教育玩具: マグネットのエキサイティングな世界へようこそ。 マグネットキットを使えば磁石が触れずに浮かび上がり、磁気浮上で電車移動やコンパスを作ることができます。 br 使いやすい: 9つの子供用STEM実験と20の実実験ツールで、お子様は磁気に秘められた科学を探求することができます。 子供たちは素晴らしい実験を行い、科学者やエンジニアのように考えたいことを体験できます。 STEM キットは、科学に基づいた目的のある遊びを通して楽しく作業し、学ぶことができます。 br 学習&プレイ: STEM at Playキットは、子供と大人のコラボレーションを促進しながら、興味を刺激し、自信を刺激し、創造的なクリティカルシンキングスキルを促進するように設計された実践的なアクティビティを通じて、科学概念を生き生きとさせます。 STEM at playキットは、自宅での学習を楽しくしながら、学術的な目標をサポートする材料を提供します。 br 自宅でのSTEMアクティビティ: 20ページの実践的なカラフルなラボガイドは、詰まった科学原則、写真、情報で、ご自宅で快適に過ごすことができ、お子様を何時間も楽しく遊べます。 br 実践的な学習: STEM at Playキットは、実践的な学習を通して科学の概念を生き返らすことで、お子様がSTEM (科学、技術、工学、数学) キャリアに向けて準備します。 磁力について学ぶ楽しみながら、新しい科学的事実と本物のSTEMキャリアを学ぶことができます。 br マグネットキット:STEM at Playマグネット。 マグネットキットはSTEM.orgによって教育製品として認定されています。 br ご注意ください: ステムキットには、追加の一般的な家庭用材料が必要です。 br 実践学習で心を育てます: hand2mind は50年以上にわたり、実践的な学習と発見を促し、より深い理解を促し、生徒が潜在能力を最大限に引き出す手助けをしてきました。