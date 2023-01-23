『ミズノ 審判員用スラックス(オールシーズン用)[メンズ] チャコールグレー(12jd5x2307)【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 11時 11分に出品され03月10日 11時 11分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在866件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 情報

オールシーズン対応！



品番

12JD5X2307



商品名

審判員用スラックス(オールシーズン用)[メンズ] チャコールグレー



カラーバリエーション

チャコールグレー



サイズ

S（72〜80cm）M（78〜86cm）L（84〜92cm）LL（90〜98cm）EL（96〜104cm）※（ ）ウエストサイズ



素材

ストレッチツイル：ポリエステル100％