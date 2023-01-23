『交換無料 野球 軟式 大人 右投げ MIZUNO WILL DRIVE RED 内野手 サイズ 8 黒 ブラック 1AJGR27803-09 2023年NEWモデル 型付け可能(G)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 00時 22分に出品され03月03日 00時 22分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在960件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
しっかり張り感のある皮革で強打にも捕り負けない。
カラー:ブラック（09）
右投げ用
受球面/背面:クレストハイド(天然皮革:牛革)
Droll構造
フィリピン製
【メーカー品番： 1AJGR27803 】
【黒】
ミズノ 野球 軟式グラブ グローブ WILLDRIVE BLUE ウィルドラ ウィルドライブ ブルー 投手向け サイズ11 中学生〜大人用 2023年新モデル 1AJGR27901
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落札価格8316円
960 入札履歴
終了
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