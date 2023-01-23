『prince(プリンス) DPS202 テニスオールコートM (dps202-127）【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月22日 15時 13分に出品され04月22日 15時 13分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在91件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
アッパー:人工皮革+エコ耐摩耗人工皮革(爪先部分)
アウトソール:耐摩耗ラバー
ミッドソール:モールデッドEVA+ツイストコントローラー+ハイパーエナジーリアクション
原産国:中国
【カラー】(127)
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落札価格8316円
91 入札履歴
終了
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