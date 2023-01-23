『【ANTI HERO】アンチヒーロー GRIMPLE STIX BACKPAGE SERIES GERWER 8.38inc デッキ DECK Skateboards スケボー スケートボード【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 07時 50分に出品され04月29日 07時 50分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在510件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報

サイズ：8.38 x 31.3 inc

※デッキテープは付属しません。