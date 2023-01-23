『スケボー デッキ ピザ PIZZA MILOU SPEEDY DECK 8.0 スケートボード SKATEBOARD【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 10時 07分に出品され03月20日 10時 07分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在749件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
BRAND：PIZZA/ピザ
MODEL:MILOU SPEEDY
SPEC 8.0
長さ 81cm 幅 20.5cm ノーズ 18.5cm テール 17.5cm ホイルベース 36cm
選べるグリップテープ付き(PITBULL，MOBGRIP，JESSUP)
推奨トラックサイズ INDEPENDENT 139，VENTURE 5.2，THUNDER 147
ANTIHERO DECK アンチヒーロー デッキ TEAM HI BIAS 8.75 スケートボード スケボー
¥ 8316
ANTIHERO DECK アンチヒーロー デッキ DAAN VAN DER LINDEN TRAVEL BUREAU YELLOW STAIN 8.06 スケートボード スケボー
¥ 8316
エイプリル シェーン オニール チェック メイト デッキ APRIL SHANE ONEILL CHECK MATE DECK スケートボード スケボー 板 Size:8.125
¥ 8316
エイプリル ガイ マリアノ マザー ネクター デッキ APRIL GUY MARIANO MOTHER NECTAR DECK スケートボード スケボー 板 Size:8.25
¥ 8316
CREATURE クリーチャー スケボー デッキ 8.0 GRAVETTE BLOODBATH 3D PRO DECK スケートボード 板（2212）
¥ 8316
SANTA CRUZ サンタクルーズ スケボー デッキ 9.31 DRESSEN ROSE CREW TWO SHAPED PRO DECK エリック・ドレッセン（2212）
¥ 8316
スケートボードトラックアダプター ウォーターボーン サーフアダプター+バンブーライザーセット ロンスケ・サーフスケートに
¥ 8316
SANTA CRUZ DECK サンタクルーズ デッキ ERIC DRESSEN ROSE CROSS 9.31 スケートボード スケボー
¥ 8316
ANTI HERO アンタイヒーロー スケートボード デッキ TAYLOR KIRSHNER EAGLE DECK 8.25インチ NO178
¥ 8316
ISLE DECK アイル デッキ TEAM GORDON DE LOS SANTOS COLOR ARTIST SERIES 7.5 スケートボード スケボー
¥ 8316
リアル REAL スケボー スケートボード デッキ CLASSIC OVAL R1 DECK 7.75インチ NO181
¥ 8316
エイプリル ガイ マリアノ マザー ネクター デッキ APRIL GUY MARIANO MOTHER NECTAR DECK スケートボード スケボー 板 Size:8.0
¥ 8316
OJ WHEEL オージェー ウィール DOUBLE DURO PROTOTYPES MINI COMBO（101/95A） 58mm スケートボード スケボー
¥ 8316
OJ WHEEL オージェー ウィール DOUBLE DURO PROTOTYPES MINI COMBO（101/95A） 53mm スケートボード スケボー
¥ 8316
SANTA CRUZ DECK サンタクルーズ デッキ EMMANUEL GUZMAN DINING WITH THE DEAD 8.27 スケートボード スケボー
¥ 8316
ANTIHERO DECK アンチヒーロー デッキ FRANK GERWER GRIMPLESTIX COLORING BOOK BLUE STAIN 8.75 FLYER SHAPE スケートボード スケボー
¥ 8316
SANTA CRUZ DECK サンタクルーズ デッキ ERIC DRESSEN ROSE CREW THREE 9.31 スケートボード スケボー
¥ 8316
エイプリル エイプリル ブラック ロゴ デッキ APRIL AP BLACK OG LOGO DECK スケートボード スケボー 板 Col:BLACK/RED Size:8.0
¥ 8316
落札価格8316円
749 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！