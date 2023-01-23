『スケボー デッキ ピザ PIZZA MILOU SPEEDY DECK 8.0 スケートボード SKATEBOARD【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 10時 07分に出品され03月20日 10時 07分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在749件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 BRAND：PIZZA/ピザ

MODEL:MILOU SPEEDY

SPEC 8.0

長さ 81cm 幅 20.5cm ノーズ 18.5cm テール 17.5cm ホイルベース 36cm

選べるグリップテープ付き(PITBULL，MOBGRIP，JESSUP)

推奨トラックサイズ INDEPENDENT 139，VENTURE 5.2，THUNDER 147