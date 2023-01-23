『ミズノ 軟式用グラブ WILLDRIVE BLUE 刺繍サービス 軟式グローブ オールラウンド用 サイズ10 1AJGR27910 ブルーシリコン ybc 2023【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 12時 34分に出品され03月06日 12時 34分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在169件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【仕様/詳細】

メーカー

・ミズノ

カラー

・ブラック(09)

・スプレンディッドオレンジ(52)

・プラムブラウン(68)

サイズ

・サイズ10

・右投げ用(LH)

・左投げ用(RH)

ポジション

・オールラウンド用

素材

・受球面/背面

クレストハイド(天然皮革：牛革)

詳細

・ブルーシリコンマーク

・扱いやすい「テクニック」

・「しっとり感・柔らかさ」を実現する皮革

・ポケットができやすい3D系の基本型

・背面小指へのフレックス構造

【Droll構造】

ボールの衝撃を受けやすいウェブ下部に補強紐を装着

ウェブ下親指指又部の革の破れを軽減。