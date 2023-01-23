『ゴルフ レディース/女性用 デサントリサイクルソロテックス 鹿の子モックネック半袖シャツ DGWVJA06【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 16時 23分に出品され03月29日 16時 23分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在614件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カラー ベージュ ／ ネイビー ／ ホワイト

素材 ポリエステル75%×複合繊維(ポリエステル)25%

機能 吸汗速乾 ／ UV CUT(UPF50+) ／ ストレッチ



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リサイクルソロテックス鹿の子モックネック半袖シャツ