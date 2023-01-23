『WAAC JAPAN ワック ジャパン 中綿ニーハイレッグウォーマー 072224852 レディース 2022年モデル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 18時 37分に出品され03月04日 18時 37分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在337件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 中綿ニーハイレッグウォーマー レディース 072224852



マットなタフタ素材にWAACのロゴプリントをしたニーハイタイプのレッグウォーマーです。

裏地に肌触りの良いエコファーを使用しています。



素材：表地：ポリエステル89％・ポリウレタン11％、

ファー部分：ポリエステル100％、

裏地：ポリエステル100％、

裏地切替部分：ポリエステル55％・ポリウレタン45％、

中わた：ポリエステル100％

カラー：ホワイト(0001)、ブラック(0005)

本体価格：￥13，200(税込)

中国製