『WAAC JAPAN ワック ジャパン 中綿ニーハイレッグウォーマー 072224852 レディース 2022年モデル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 18時 37分に出品され03月04日 18時 37分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在337件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
中綿ニーハイレッグウォーマー レディース 072224852
マットなタフタ素材にWAACのロゴプリントをしたニーハイタイプのレッグウォーマーです。
裏地に肌触りの良いエコファーを使用しています。
素材：表地：ポリエステル89％・ポリウレタン11％、
ファー部分：ポリエステル100％、
裏地：ポリエステル100％、
裏地切替部分：ポリエステル55％・ポリウレタン45％、
中わた：ポリエステル100％
カラー：ホワイト(0001)、ブラック(0005)
本体価格：￥13，200(税込)
中国製
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落札価格8316円
337 入札履歴
終了
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