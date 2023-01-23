『ミズノ ランニングシューズ ウエーブライダー 26 SW J1GC220451 メンズ 2023SS 同梱不可 RFCL【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月25日 04時 55分に出品され04月25日 04時 55分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在943件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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MIZUNO ENERZY搭載。
ソールの厚みも増して、クッション性・反発性がさらに進化。
品番：J1GC220451
商品名：ウエーブライダー 26 SW
カラー：51：ブルー×グレー×オレンジ
サイズ：25.0〜29.0cm
素材：甲材：合成繊維×人工皮革
底材：合成底
重量：約290g(27.0cm片方)
インソール：プレミアムインソール、取り外し可
生産地：ベトナム
その他：ウィズ：4E相当
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落札価格8316円
943 入札履歴
終了
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