ミズノ ランニングシューズ ウエーブライダー 26 SW J1GC220451 メンズ 2023SS 同梱不可 RFCL【2025年度カレンダ】

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MIZUNO ENERZY搭載。

ソールの厚みも増して、クッション性・反発性がさらに進化。

品番：J1GC220451

商品名：ウエーブライダー 26 SW

カラー：51：ブルー×グレー×オレンジ

サイズ：25.0〜29.0cm

素材：甲材：合成繊維×人工皮革

底材：合成底

重量：約290g(27.0cm片方)

インソール：プレミアムインソール、取り外し可

生産地：ベトナム

その他：ウィズ：4E相当