ノースリーブ 20代30代40代50代60代コーデ アルチビオ レディース ゴルフウェア 2022年春夏 UV 22SSアウトレット 40%オフ a159510 セール【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

大胆なロゴがヘルシーな美人オーラを作り上げるノースリーブプルオーバー。涼しくて乾きやすい吸水速乾性に優れたアイテムは暑い時期に最適です。



セオアルファＵＶ（CEO α UV）

紫外線遮蔽効果を持つフルダル成分と、植物の毛細管吸水構造をヒントに設計された吸水・速乾機能を発揮する素材の特長を調和させた快適素材です。



臼井麗香プロ着用