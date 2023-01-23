『ゴルフ レディース/女性用 ビバハート ４Ｗａｙストレッチ高機能フレアスカート 01278343【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 03時 15分に出品され03月20日 03時 15分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在93件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カラー オフホワイト / グレー / ネイビー

素材 本体:ポリエステル79％×キュプラ12％×ポリウレタン9％

機能 吸水速乾 / 4WAYストレッチ / 透け防止 / UVカット



ゴルフウエア / ウェア / 新品 / レディース / 女性 / スカート

４Ｗａｙストレッチ高機能フレアスカート