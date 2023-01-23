『タイトリスト Titleist AJBT12 C-SP 2WAY トートバッグ TOTE BAG ゴルフバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから05月05日 10時 33分に出品され05月05日 10時 33分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在803件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【カジュアルスポーツ2WAYトートバッグ】

「リュックタイプにもなる２WAYトートバッグ



<カジュアルスポーツコレクション>

伸縮性のあるソフトな素材を使用したコレクション



※2WAYショルダー付属」

[型番|AJBT12]

[サイズ|幅：41cm 高さ：42cm マチ：14cm]

[素材|クロロプレンゴム]

[原産国|中国]