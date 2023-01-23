『感謝 サッポロクラシック ビール 富良野 ビンテージ 2023 富良野VINTAGE 350缶 2箱 御礼セット 北海道限定【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 07時 10分に出品され04月13日 07時 10分に終了予定です。即決価格は8,315円に設定されています。現在179件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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発売日 2023年10月26日(木)



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北海道限定

摘みたての富良野産生ホップが香る、今だけのクラシック

サッポロクラシック2023富良野VINTAGE

アルコール分 ５％



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・→時・14→16時・16→18時

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