『yoose メンズ 電動 シェーバー TRIPLEシリーズ Silver シルバー 往復式 髭剃り IPX7 防水 typeC 充電式【2024年最新】 』はヤフオクでから04月08日 18時 42分に出品され04月08日 18時 42分に終了予定です。即決価格は8,315円に設定されています。現在669件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

yoose メンズ 電動 シェーバー TRIPLEシリーズ Silver シルバー 往復式 髭剃り IPX7 防水 typeC 充電式



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 15.10 cm

奥行 : 18.70 cm

重量 : 630.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。