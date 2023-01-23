『FOYER 割れない 花瓶 フラワーベース ポリカーボネート おしゃれ 高さ 32.5 cm 幅 14 cm 大きい 2300073【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 06時 08分に出品され03月22日 06時 08分に終了予定です。即決価格は8,314円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
FOYER 割れない 花瓶 フラワーベース ポリカーボネート おしゃれ 高さ 32.5 cm 幅 14 cm 大きい 2300073
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 14.80 cm
横幅 : 15.00 cm
奥行 : 33.40 cm
重量 : 1.90 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8314円
685 入札履歴
終了
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