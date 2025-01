MLB トップス ベースボール 2021年版 - 日本版 2021 MLB Topps Baseball - Japan Edition【2024年最新】

商品情報

【商品名】

MLB トップス ベースボール 2021年版 - 日本版 2021 MLB Topps Baseball - Japan Edition



【商品説明】

・1ボックスに24パック入り(10枚/パック)

・インサートカード(INSERTS):日本でのMLBイベントと参加したMLBプレーヤーのハイライトと日本人MLBプレイヤーの紹介 Gold - #’d to 25 Red - #’d to 5 Platinum - #’d 1 of 1



【サイズ】

高さ : 2.90 cm

横幅 : 14.10 cm

奥行 : 22.90 cm

重量 : 540.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



※食品販売の場合についての補足

商品サンプル画像の中に記載の賞味期限部分はあくまでのサンプル例であり、販売商品の賞味期限は1ヵ月以上の賞味期限がある品物を出荷させていただきます。

商品サンプル画像の中にイメージ画像が含まれておりますが全て新品未開封の品物を出荷させていただきます。