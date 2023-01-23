『ケンウッド ポータブルナビゲーション専用テレビフィルムアンテナ ?CX-P150F ブラック KENWOOD【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 05時 15分に出品され04月12日 05時 15分に終了予定です。即決価格は8,314円に設定されています。現在943件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ケンウッド ポータブルナビゲーション専用テレビフィルムアンテナ ?CX-P150F ブラック KENWOOD



【商品説明】

・当社ポータブルナビ、EZ-950，750，550専用

・当社ポータブルナビゲーション専用テレビフィルムアンテナ



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 16.00 cm

奥行 : 20.30 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。