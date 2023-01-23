『ケンウッド ポータブルナビゲーション専用テレビフィルムアンテナ ?CX-P150F ブラック KENWOOD【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 05時 15分に出品され04月12日 05時 15分に終了予定です。即決価格は8,314円に設定されています。現在943件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ケンウッド ポータブルナビゲーション専用テレビフィルムアンテナ ?CX-P150F ブラック KENWOOD
【商品説明】
・当社ポータブルナビ、EZ-950，750，550専用
・当社ポータブルナビゲーション専用テレビフィルムアンテナ
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 16.00 cm
奥行 : 20.30 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8314円
943 入札履歴
終了
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