『ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット MDR-EX31BN MDR-EX31BN R / マイク付き /【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 04時 04分に出品され03月15日 04時 04分に終了予定です。即決価格は8,314円に設定されています。現在479件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット MDR-EX31BN MDR-EX31BN R / マイク付き /



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.50 cm

横幅 : 7.70 cm

奥行 : 13.30 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。