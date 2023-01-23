『ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット MDR-EX31BN MDR-EX31BN R / マイク付き /【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 04時 04分に出品され03月15日 04時 04分に終了予定です。即決価格は8,314円に設定されています。現在479件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット MDR-EX31BN MDR-EX31BN R / マイク付き /
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.50 cm
横幅 : 7.70 cm
奥行 : 13.30 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8314円
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終了
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