アディダス アディゼロ ボストン 11 M(メンズ) 27.5cm パルスミント×ホワイト #GV9064 ADIZERO BOSTON 11 M ADIDAS【2025の人気アイテム】

商品情報

あすつく



ボストンマラソンは、数多あるレースの一つ。でもそれはランナーにとっては大きな目標であり、トレーニングプランでもあり、大会当日を迎えるまで頭から離れない大事なイベント。アディゼロボストン11は、中距離から長距離のランニングに対応するよう設計されたシューズ。ENERGYRODSが生み出す推進力は、レース当日のような走りの感覚をトレーニングにもたらし、足裏のエネルギーロスを軽減する。スピードはもちろん、耐久性にも妥協は一切なし。ミッドソールはきわめて軽量なLightstrikeProクッショニングと、耐久性に優れたLightstrikeEVAを組み キーワード[ スポーツ・アウトドア:ジョギング・マラソン:シューズ:メンズシューズ ] 商品名[ アディダス アディゼロ ボストン 11 M(メンズ) [サイズ：27.5cm] [カラー：パルスミント×ホワイト] #GV9064 ] 英語名[ ADIDAS ADIZERO BOSTON 11 M ]



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