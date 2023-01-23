『3個ラサーナ海藻ヘアエッセンスＬ １２０ｍｌx3個(4990742210279)【2024年最新】 』はヤフオクでから04月12日 22時 33分に出品され04月12日 22時 33分に終了予定です。即決価格は8,314円に設定されています。現在261件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
3個ラサーナ海藻ヘアエッセンスＬ １２０ｍｌx3個(4990742210279)
【商品説明】
・さらさら
【サイズ】
高さ : 5.70 cm
横幅 : 19.10 cm
奥行 : 19.50 cm
重量 : 560.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8314円
261 入札履歴
終了
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