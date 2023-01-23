『GREATTOYSS社 HOLY CONTRACT シリーズ アリエス ドロレス Dolores 合金完成品 可動フィギュア【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 06時 38分に出品され03月23日 06時 38分に終了予定です。即決価格は8,314円に設定されています。現在405件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GREATTOYSS社 HOLY CONTRACT シリーズ アリエス ドロレス Dolores 合金完成品 可動フィギュア
【商品説明】
・未発売品なので商品仕様、配色の変更が発生する場合があります。メーカーの都合で、発売遅延の可能性があります。ご了承くださいませ。
【サイズ】
高さ : 6.60 cm
横幅 : 15.40 cm
奥行 : 18.60 cm
重量 : 260.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8314円
405 入札履歴
終了
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